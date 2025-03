Interviene per difendere il figlio, picchiato a morte da due giovani

Gioacchino Vaccaro, 45 anni, è morto all’ospedale Civico di Partinico (Palermo) in seguito a un violento pestaggio avvenuto sotto la sua casa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intervenuto per difendere il figlio 17enne, aggredito da due giovani che erano stati rimproverati per la velocità con cui transitavano in auto in una strada del quartiere.

La situazione sarebbe degenerata rapidamente: i due aggressori avrebbero colpito il ragazzo davanti agli occhi della madre, che ha immediatamente chiamato il marito. Giunto sul posto, Vaccaro è stato a sua volta picchiato selvaggiamente.

Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Dopo la fuga iniziale, i due aggressori si sono consegnati ai carabinieri. Le indagini sono ora in corso per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le responsabilità.

