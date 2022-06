BRINDISI- “La firma di oggi sul Cis Brindisi-Lecce Costa Adriatica segna un primo punto importante per ridare fiducia a queste realtà, e soprattutto per porre le basi a linee di sviluppo concrete, in grado di aumentare la competitività del territorio.”

È quanto afferma l’onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo l’incontro tra i rappresentanti del governo e delle province di Brindisi e Lecce per la firma del contratto istituzionale di sviluppo. “Certo è solo un primo passo, anche in considerazione di altri progetti che in questa fase iniziale non sono stati finanziati, penso alla riqualificazione della costa nord e sud di Brindisi. E poi c’è anche la riqualificazione del porto di Villanova o altri interventi tra Carovigno e Fasano. Sono tante ancora – spiega la parlamentare brindisina- le criticità presenti, e serve davvero uno sforzo comune e una sinergia istituzionale, come è stato fatto per questo Cis, per raggiungere un doppio obiettivo: dar vita concretamente e in tempi brevi a questi progetti già approvati, e individuare misure necessarie per aumentare la dotazione finanziaria dello stesso Cis Brindisi-Lecce.”

Valutazioni che saranno oggetto dell’interesse e di interlocuzioni da parte dell’onorevole Valentina Palmisano. “Le schede progettuali presentate dai comuni costieri della provincia di Brindisi e Lecce meritano un’attenzione maggiore da parte del governo, per un territorio che negli anni ha dovuto sottostare a logiche politiche che hanno in gran parte impedito di esprimere le reali potenzialità. Ed è per questo che oggi l’attenzione e la volontà d’investire nelle province di Brindisi e Lecce non può ridursi solo a rare e sporadiche circostanze. Serve infatti un’azione integrata di sviluppo in grado di favorire nella sua più ampia completezza l’economia locale.”