MANDURIA- “Il Pnrr è stato pensato per ricostruire le economie nazionali dopo la tragedia della pandemia, quelle esigenze restano in piedi. Ma spero che l’Italia possa convincersi a emettere bond per finanziare le azioni che si rendono necessarie per fronteggiare le conseguenze della guerra”.

Questa la riflessione del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, intervenuta durante la tre giorni di eventi del “Forum in masseria” organizzata da Bruno Vespa nella propria masseria “Li Veli”.