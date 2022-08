TARANTO- Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Francesco Paolo Romeo, pedagogista e psicologo dell’età evolutiva, nonché giudice onorario del tribunale dei minorenni di Taranto, relativa all’attivazione della procedura per richiedere il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. Il cosiddetto bonus psicologo.

“Previsto inizialmente per una platea di 20 mila persone, dopo tre giorni dalla sua attivazione sono circa 130 mila le richieste di accesso alla misura del Bonus psicologico, evidenziando come la pandemia abbia fatto soffrire moltissimi di noi.

Maggiormente hanno però sofferto i bambini e i nostri giovani, che ancora oggi sperimentano sul piano affettivo i segni di un disagio sul quale avremmo dovuto lavorare all’inizio dell’emergenza sanitaria.

Così purtroppo non è stato e dobbiamo ora sostenere soprattutto i minori che fronteggiano oltretutto l’emergenza bellica in Ucraina.

Dobbiamo cioè prevedere, non lavorare più nelle emergenze, immaginare un piano di interventi a lungo termine dove ognuno di noi abbia la possibilità di familiarizzare con educatori, assistenti sociali e psicologi non soltanto negli studi, ma incontrandoli nelle comunità, nelle piazze e nei vicoli dei nostri centri storici. Dobbiamo cambiare il welfare, “capovolgerlo”; questo il compito che mi sono dato.

Più in alto i cuori!”

Biografia di Francesco Paolo Romano

Attualmente è Prof. a c. di Bisogni educativi speciali e tecnologie per l’inclusione presso l’Università Telematica “e-Campus” di Novedrate (Co); aggregato presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” (CIRPAS) dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari; Commissario e docente per il Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università degli Studi Internazionale di Roma e Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto.

Nell’A.A 2020/2021, è stato Assegnista di Ricerca in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta;

I suoi interessi di ricerca riguardano i processi di resilienza assistiti individuali e collettivi, l’osservazione fenomenica ed empirica dei nuovi disagi minorili (bullismo, cyber-bullismo, baby gang, maxi risse, sfide di soffocamento sui social, tentativi suicidari fra adolescenti, ecc.), i nessi esistenti tra memoria e narrazione, l’investimento affettivo nei processi di insegnamento-apprendimento e la promozione della cultura dell’affettività a scuola, le competenze emotive e narrative nell’età evolutiva.

