BISCEGLIE- Sono in via di ultimazione gli interventi per il miglioramento della spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità al Cagnolo, che presto sarà dunque pronta per essere utilizzata. Ad annunciarlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che nella mattinata del 30 giugno ha compiuto un sopralluogo per constatare l’andamento dei lavori consistiti nella realizzazione e installazione di una pedana su misura, in luogo di quella galleggiante utilizzata fino allo scorso anno, che servirà a rendere l’accesso in acqua ancora più sicuro e confortevole. Sarà inoltre montato un bagno.

“Dopo aver realizzato questa struttura, mantenendo gli impegni, quest’anno la stiamo rendendo ancora più fruibile e funzionale”, ha spiegato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il motivo per cui la spiaggia non fosse ancora attiva è proprio il suo miglioramento a giovamento di tutti. Era necessario interdire l’accesso ad un pezzo di spiaggia per procedere con le opere in sicurezza in questi giorni. Un sacrificio funzionale a un obiettivo per tutta la comunità. Una città che ha la doppia bandiera blu, una litoranea così bella, le aree fitness gratuite, le piste ciclabili, un mare splendido e delle nuove spiagge di ciottoli appena riconsegnate, non può che essere orgogliosa anche di questa spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità, una delle poche in Puglia su fondali rocciosi come il nostro, un fiore all’occhiello che consente a chiunque l’accesso al nostro bellissimo mare.”