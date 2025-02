Interruzione di corrente al Di Venere, AslBa: “Nessun danno”

BARI – Non ha provocato “danni a cose e persone” l’interruzione di energia elettrica che questa mattina intorno alle 7.20 ha interessato anche l’ospedale Di Venere di Bari. Lo fa sapere l’Asl in una nota, spiegando che la situazione è tornata alla normalità alle 8.45. A provocare il disagio “è stata, con ogni probabilità, uno sbalzo di tensione proveniente dall’esterno, direttamente dalla rete di distribuzione elettrica Enel”, specifica l’Asl evidenziando che “in ospedale è intervenuta in tempi celeri una squadra di tecnici manutentori, coordinati dall’area gestione tecnica aziendale e ingegneria clinica, che ha provveduto a verificare e monitorare la giusta continuità di alimentazione degli apparati di emergenza e resilienza in grado di assicurare il funzionamento di tutte le aree ospedaliere”. “L’attività è proseguita attraverso l’ulteriore e definitiva verifica del regolare funzionamento di tutti servizi”, conclude la Asl di Bari.

