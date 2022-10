FRANCAVILLA FONTANA – C’è davvero speranza per il centro di carico intermodale di Francavilla Fontana, milionaria cattedrale nel deserto mai entrata in funzione, eppure tornata appetibile. Infatti, scaduti i termini – lo scorso 20 ottobre – dell’ennesimo bando per la locazione della struttura, è stata presentata un’offerta da parte della società guidata dall’imprenditore francavillese Giuseppe “Pino” Lerna, amministratore delegato di Stamplast, azienda leader nella produzione di componentistica per edilizia.

Intermodale: il bando

Il canone di locazione è stato fissato dagli uffici in 140 mila euro all’anno. Da questa cifra potranno essere scomputati gli investimenti necessari per il risanamento e la rifunzionalizzazione degli immobili, nei fatti fatiscenti e vittima, prima ancora che dei vandali e dei ladri di rame, dello scorrere incessante del tempo.

Sarà possibile insediare nell’area attività compatibili con la destinazione originaria della struttura. Ovvero, come spiegato dall’assessore Comunale Nicola Lonoce, concedere al locatore la possibilità di abbattere le strutture preesistenti per ricostruire sulla base delle nuove esigenze della logistica del nuovo millennio nel rispetto della cubatura originale.