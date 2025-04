Interdittiva antimafia per azienda agricola di San Ferdinando di Puglia

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, ha emesso un nuovo provvedimento di informazione antimafia interdittiva nei confronti di un’azienda agricola di San Ferdinando di Puglia.

L’istruttoria svolta in sede di Gruppo Provinciale Interforze istituito in Prefettura, poi valutata in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, ha fatto emergere la comprovata vicinanza della predetta azienda a gruppi criminali operanti nel territorio locale ed in quello dei comuni limitrofi, presentando elementi sistematici, non solo indiziari, per far ritenere sussistenti il pericolo di infiltrazioni e/o condizionamenti ad opera di organizzazioni mafiose, tendenti ad influenzare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

Il provvedimento interdittivo antimafia è un provvedimento amministrativo cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione, costituendo una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author