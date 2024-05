Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, insieme alle Sezioni Operative Navali di Otranto e Gallipoli, ha individuato una barca a vela alla deriva con circa 70 persone a bordo, tra cui donne e bambini di diverse nazionalità.

L’imbarcazione, segnalata inizialmente da un elicottero della Guardia di Finanza, è stata intercettata dalle unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e condotta in sicurezza nel porto di Otranto.

Sono attualmente in corso le indagini per identificare eventuali scafisti nascosti tra i migranti e per ricostruire la rotta, la dinamica dell’evento e la località di partenza.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Capitaneria di Porto con il supporto delle fiamme gialle, sono state necessarie poiché il motore dell’imbarcazione risultava in avaria, configurando l’evento come un’operazione di Ricerca e Soccorso (SAR).

