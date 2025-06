Inter, ufficiale: Chivu in panchina fino al 2027

È ufficialmente iniziata l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Il tecnico romeno ha firmato il contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027, come comunicato oggi dalla società attraverso i propri canali ufficiali.

«FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro» recita la nota del club.

In attesa di definire la composizione completa dello staff tecnico, resta ancora da ufficializzare il nome del vice allenatore. Tra i profili valutati, il favorito sarebbe Walter Samuel, già collaboratore di Chivu nelle esperienze precedenti e volto noto nell’ambiente interista.

Nel frattempo, per Chivu è già iniziato il lavoro sul campo. Mentre il club pubblicava gli annunci ufficiali, il nuovo allenatore ha guidato il suo primo allenamento alla Pinetina. In questa prima seduta, i giocatori a disposizione sono stati pochi, a causa dei numerosi impegni con le rispettive nazionali. Il gruppo sarà al completo mercoledì, giorno fissato per la partenza verso gli Stati Uniti, dove l’Inter prenderà parte al Mondiale per Club.

Il ritorno di Cristian Chivu in nerazzurro rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo aver indossato la maglia dell’Inter da calciatore e aver maturato esperienza nelle giovanili del club come tecnico.

