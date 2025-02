Inter U23 ufficiale: Marotta conferma iscrizione in Serie C

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: l’Inter avrà una formazione Under 23, che sarà iscritta al prossimo campionato di Serie C. L’annuncio è stato dato dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta durante la conferenza stampa successiva all’Assemblea dei soci del club.

Le parole di Marotta

Nel suo intervento, Marotta ha chiarito i piani della società:

“Ufficialmente posso dire che stiamo allestendo la formazione Under 23, a cui in seguito daremo un nome più preciso. Dalla prossima stagione avremo una seconda squadra, non credo ci saranno problemi con l’iscrizione in Serie C. Dove giocheremo? Probabilmente a Monza, ma stiamo valutando tutto in questi giorni, dall’allenatore alla rosa. È una situazione in evoluzione, vedremo nei prossimi mesi“.

Quarta squadra Under 23 in Serie C

Con questa scelta, l’Inter diventa la quarta società italiana a iscrivere una squadra Under 23 al campionato di Lega Pro, seguendo l’esempio di Juventus, Atalanta e Milan. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani talenti nerazzurri un percorso di crescita più strutturato, facilitando il passaggio dalla Primavera alla prima squadra.

L’Inter sta ora lavorando per definire i dettagli organizzativi, tra cui la sede delle partite casalinghe, con Monza indicata come possibile opzione, e la composizione dello staff tecnico e della rosa. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author