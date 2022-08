Una rete di Denzel Dumfries al 95’ permette all’Inter di espugnare il Via del Mare, beffando un Lecce che già pregustava il pareggio. Ad aprire il match il gol-lampo di Lukaku, che impiega meno di due minuti per ritrovare la rete in Serie A. Nella ripresa il Lecce scende in campo con un piglio diverso e trova immediatamente il pari con Cessay al 48’. Nel finale Falcone salva i suoi con una serie di interventi decisivi, ma è costretto ad arrendersi sul tocco di Dumfries che regala a Inzaghi una vittoria sudatissima. (Foto Us Lecce)

LECCE-INTER 1-2

RETI: 2’ Lukaku (I), 48’ Ceesay (L), 90’+5’ Dumfries (I).

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Cetin (21’ Blin), Baschirotto, Gallo; Bistrovic 5.5 (74’ Listowski), Hjulmand, Gonzalez (74’ Helgason); Strefezza, Ceesay (63’ Colombo 6), Di Francesco 6.5 (74’ Banda). Panchina: Bleve, Brancolini, Di Mariano, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. All. Baroni.

INTER 352: Handanovic; Skriniar (88’ Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (67’ Dumfries), Barella, Brozovic (57’ Mkhitaryan), Calhanoglu 5.5 (67’ Dzeko), Gosens (57’ Bastoni); Lukaku, Lautaro Martinez. Panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti, Fontanarosa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

AMONITI: Brozovic, Darmian (I), Baschirotto, Colombo, Blin (L).

NOTE: Angoli 6-8. Recuperi 4’ pt, 4’ st.