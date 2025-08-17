17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Inter-Olympiacos, a Bari la carica dei 40mila da tutta la Puglia. E il San Nicola porta bene

Domenico Brandonisio 17 Agosto 2025
centered image

Nerazzurri vittoriosi per 2-0 sui greci, che potrebbero essere affrontati nuovamente nella prossima Champions League. Le voci dei tifosi e l’atmosfera del San Nicola.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, si lavora sul mercato: sondaggio per il difensore Brunetti

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Federico Raúl Delgado rafforza la retroguardia del Bitonto

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Potenza-Cavese 1-0: il commento di De Giorgio e Prosperi

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Potenza-Cavese 1-0: l’analisi di Bachini e Alastra nel post gara

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Taranto, si lavora sul mercato: sondaggio per il difensore Brunetti

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Pippo Baudo: funerali il 20 agosto a Militello in Val di Catania

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Intimidazione Pomes, “La città di Ostuni è con il sindaco”

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Inter-Olympiacos, a Bari la carica dei 40mila da tutta la Puglia. E il San Nicola porta bene

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio