Inter in lutto: morto a 84 anni l’ex presidente Pellegrini

L’Inter piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente nerazzurro, morto all’età di 84 anni. Imprenditore nel settore della ristorazione, Pellegrini era nato a Milano il 14 dicembre 1940. La sua avventura alla guida del club iniziò nel gennaio 1984, quando rilevò la società da Ivanoe Fraizzoli, dando il via a uno dei periodi più ricchi di successi della storia recente interista.

Durante la sua presidenza approdarono a Milano campioni come Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme, contribuendo a forgiare una squadra competitiva in Italia e in Europa. Sotto la sua gestione, l’Inter conquistò lo storico scudetto della stagione 1988-1989, passato alla storia come lo “scudetto dei record”. A quel trionfo fecero seguito la Coppa Uefa del 1991, che interruppe un digiuno europeo lungo 26 anni, e un secondo successo nella stessa competizione nel 1994.

Nel febbraio 1995, Pellegrini lasciò la guida della società, cedendo le quote a Massimo Moratti, ma il suo nome resta indissolubilmente legato ad alcuni dei momenti più esaltanti vissuti dai tifosi nerazzurri. Questa sera, in occasione della finale di Champions League con il Paris Saint Germain, l’Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria del suo ex presidente.

