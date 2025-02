Intelligenza Artificiale e Transizione 5.0 alla BTM a Bari

La rivoluzione digitale e sostenibile dell’ospitalità parte dalla Puglia. Alla fiera BTM 2025, in programma a Bari dal 26 al 28 febbraio, le aziende Snasto ed Exacom porteranno soluzioni innovative per il settore alberghiero, sfruttando l’intelligenza artificiale e la gestione intelligente delle risorse.

Automazione e sostenibilità per hotel smart

Exacom presenterà una piattaforma avanzata per l’ottimizzazione energetica, riducendo costi e consumi grazie alla Transizione 5.0. Snasto, invece, rivoluzionerà l’accoglienza con concierge virtuali basati su intelligenza artificiale, capaci di migliorare l’esperienza degli ospiti e fidelizzarli.

Fondi e incentivi per gli albergatori

Durante l’evento si parlerà anche delle agevolazioni finanziarie per gli hotel che vogliono innovare. Tra queste, il Bando Transizione 5.0, il Bando Digital Transformation e il Bando MiniPIA, che coprono fino al 50% delle spese a fondo perduto.

Un evento da non perdere

Snasto ed Exacom saranno protagoniste di un talk dedicato alla digitalizzazione alberghiera, presentando dati e vantaggi concreti per gli operatori del settore. Inoltre, offriranno un servizio chiavi in mano, gestendo anche l’iter burocratico per accedere ai finanziamenti.

Gli interessati potranno scoprire tutte le novità direttamente a BTM 2025, visitando lo stand 2A o registrandosi su www.btmitalia.it.

