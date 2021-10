BRINDISI- “Hai finito di fare la scimmia” è stata la frase in vernacolo brindisino ripetuta più volte da un tifoso dell’Happy Casa Brindisi nei riguardi di un giocatore di colore della squadra avversaria intento a rilasciare un’intervista al termine della partita: il Questore di Brindisi ha emesso un Daspo di cinque anni con obbligo di firma nei confronti di F.B., 44enne di Brindisi.

L’incontro del 18 ottobre

I fatti risalgono all’incontro del 18 ottobre presso il palasport di Brindisi “PalaPentassuglia” che ha visto sul parquet per la Champions League, Happy Casa Brindisi vs U/Banca Transilvania Cluj Napoca. Atteso il risultato sfavorevole per la squadra casalinga, al termine della gara, gli ospiti si sono attardati in campo per festeggiare.

La festosità del momento ha suscitato il dissenso di “una parte” della tifoseria brindisina che ha risposto con urla e fischi. In tale contesto, mentre un cestista statunitense di colore del Cluj Napoca era intento a rilasciare un’intervista televisiva, un tifoso brindisino si è rivolto all’atleta proferendo più volte nei suoi riguardi la frase in vernacolo locale “hai finito di fare la scimmia?”.

L’episodio, discriminatorio e a sfondo razziale, non è passato inosservato al personale Digos e all’operatore della Polizia scientifica presenti che si sono adoperati immediatamente per documentare il fatto-reato e contrastare il fenomeno dell’incitamento all’odio, sempre spregevole e incivile.

La sequenza delle offese, immortalata nelle riprese audio-video, e le successive indagini, hanno consentito di identificare il tifoso brindisino responsabile del comportamento illegale.

Il provvedimento emesso nei confronti del tifoso

Trattasi di F.B., di anni 44, che è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1, lettera a) della legge n. 205/93 e sottoposto, altresì, a D.A.Spo. della durata di anni cinque con obbligo di firma, durante lo svolgimento dell’incontro sportivo casalingo, per la durata di sei mesi. Soggetto, peraltro, recidivo perché sottoposto, nell’anno 2017, già a provvedimento D.A.Spo per la durata di un anno.

Spesso questo genere di reati suscita nella vittima che li subisce un senso di “debolezza” e di impotenza che la porta a non reagire, a non denunciare. I reati discriminatori, perciò, il più delle volte tendono a rimanere sommersi e implementano il fenomeno dell’under-reporting. Il Questore, che ha emesso il provvedimento interdittivo, si augura che ciò possa servire a evitare che episodi del genere si ripetano in futuro.