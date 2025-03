Insulta poliziotti sui social, tarantino denunciato per diffamazione

La Polizia ha denunciato un tarantino di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata tramite social network.

Durante il consueto monitoraggio delle pagine social della Questura di Taranto, tra i numerosi commenti di apprezzamento per l’attività di controllo della Polizia Stradale, è stato notato quello in cui il 26enne offendeva e apostrofava i poliziotti impegnati nel loro lavoro quotidiano volto a garantire il rispetto del Codice della Strada, in particolare l’uso delle cinture di sicurezza e il divieto di utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Dopo una serie di accertamenti, la Polizia Stradale di Taranto è riuscita a risalire all’identità dell’autore del commento diffamatorio procedendo con la denuncia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author