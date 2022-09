MODUGNO- Non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri, ha ingaggiato inseguimento con loro e speronato una gazzella. Poi ha abbandonato l’auto e fuggito a piedi per le vie del centro. Poco dopo è stato rintracciato a casa: qui ha nascosto grammi di marijuana, cocaina, una moto rubata e munizioni.

Un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Modugno. È accaduto a fine agosto, quando il giovane è stato individuato alla guida di un’utilitaria, alla vista della pattuglia della stazione carabinieri di Bitonto che gli aveva intimato l’alt, si sarebbe dato a precipitosa fuga per le vie cittadine e, dopo un prolungato inseguimento, nel corso del quale avrebbe tentato anche di speronare l’auto dei militari, ha terminato la sua corsa andando a collidere contro un veicolo in sosta.

Il giovane quindi, abbandonata l’auto, avrebbe proseguito la propria fuga a piedi per le vie del centro, venendo rintracciato poco dopo presso la sua abitazione, dove, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 14 grammi di marijuana, una dose di cocaina, un motociclo risultato oggetto di furto e diverso munizionamento per pistola. Il 19enne, sanzionato anche per guida senza patente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell’arresto.