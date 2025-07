Inseguimento sulla statale 100 finisce con un frontale: uomo in fuga

CASAMASSIMA – Inseguimento ad alta velocità nella notte tra la Statale 172 e la 100 tra una Lancia Ypsilon beige e un’auto dei carabinieri terminato con un impatto violento e frontale alle porte del centro abitato di Casamassima. A bordo dell’auto in fuga ci sarebbero state due donne di Acquaviva delle Fonti – la conducente classe 2002 e censurata, e la passeggera classe 2003 – e un uomo che dopo l’incidente si sarebbe dato alla fuga.

Alla vista dei militari, l’auto si sarebbe allontanata a tutta velocità. Di qui sarebbe scaturito l’inseguimento con i militari del Radiomobile iniziato sulla statale 172. I tre, per garantirsi la fuga, avrebbero intrapreso la statale 100 contromano ma l’auto sarebbe poi stata intercettata alle porte di Casamassima – in via Bari – dalle auto dei carabinieri di Acquaviva e da un secondo mezzo del Radiomobile che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con la Ypsilon. Le due donne sono state immediatamente portate dal 118 al Miulli in codice giallo mentre l’uomo che era con loro si sarebbe dato alla fuga nelle campagne, in direzione Turi. In codice giallo ma al Di venere di carbonara anche due carabinieri. Indagini in corso da parte dei militari di Gioia del Colle per individuare il fuggitivo.

