Inseguimento nel tarantino, denunciato conducente senza patente

MANDURIA: È durato circa 50 chilometri l’inseguimento dagli agenti del Commissariato di polizia di Manduria che ha coinvolto diversi comuni del versante orientale tarantino: Manduria, Sava, Maruggio e Torricella.



È accaduto questa notte intorno l’una di notte . Una Fiat 500 Abarth alla vista della pattuglia ha accelerato dando il via a una fuga terminata in via Taro, a Sava.

Alla guida dell’auto, un giovane maggiorenne di Avetrana, risultato privo di patente di guida. Con lui, altri due ragazzi, entrambi di Manduria.

Il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione degli altri due passeggeri. Fortunatamente, l’inseguimento si è concluso senza incidenti né feriti.

