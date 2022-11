Condividi su...

BARLETTA – Arresto con inseguimento per le vie di Barletta. Un uomo di 45 anni è finito in manette dopo un’operazione della Polizia di Stato, che l’ha trovato in possesso di un’ingente quantità di cocaina.

Il 45enne si è imbattuto in un posto di blocco lungo le strade cittadine. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Barletta hanno intimato l’alt, davanti al quale il malvivente non si è fermato. L’uomo, un sorvegliato speciale del posto, è stato poi inseguito dalle pattuglie in servizio e, durante la corsa, si è disfatto di tre involucri bianchi recuperati dalle forze dell’ordine.

Le vetture della Polizia hanno poi raggiunto il 45enne, che in un momento di difficoltà nella fuga ha abbandonato l’auto e ha proseguito a piedi, venendo poi raggiunto dagli agenti e arrestato dopo pochi metri di inseguimento.

A bordo dell’auto abbandonata nel corso dell’inseguimento, sono stati rinvenuti 280 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, due cellulari senza sim e la somma di 2440 euro, ritenuto guadagno da attività illecita. Il sorvegliato speciale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Trani.