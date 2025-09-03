Inseguimento con la polizia per le strade di Bitonto, arrestato 46enne

BARI – La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne bitontino, ritenuto presuntivamente responsabile del reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti della Volante, avendolo riconosciuto mentre era alla guida di una autovettura, quale persona con numerosi precedenti di Polizia e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. hanno intimato l’alt per procedere al controllo.

L’uomo, anziché fermarsi, avrebbe aumentato la velocità del veicolo dandosi a spericolata fuga nel tentativo di dileguarsi, mettendo di fatto a repentaglio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

L’inseguimento, che sarebbe continuato in zona periferica, è terminato tra i fondi agricoli quando, a causa della forte velocità, il fuggitivo ha urtato contro un muretto a secco.

Prontamente è stato bloccato, nonostante una fervida resistenza, e è stato ammanettato.

Condotto negli uffici del Commissariato di P.S., dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Bari.

