21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Inseguimento e incidente su viale Europa

Marzia Baldari 21 Agosto 2025
centered image

TALSANO: Lungo viale Europa, due persone, a bordo di un’auto, non si sono fermate all’alt imposto dalla Polizia di Stato e hanno premuto sull’acceleratore nel tentativo di sfuggire agli agenti. Ne è nato un inseguimento che ha visto impegnata una volante della polizia e, successivamente, anche i carabinieri della radiomobile, intervenuti per supportare le operazioni.

Dopo una breve fuga, i due hanno abbandonato il veicolo, subito controllato dai militari.

Le ricerche sono in corso.

Immagine Francesco Manfuso

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa

21 Agosto 2025 Antonella Fazio

Melfi, incidente sulla Bradanica: morte mamma e figlia

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Giochi Mediterraneo: il PalaWojtyla di Martina è pronto

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Martina Franca: seconda edizione di “CambiaMenti”, il festival della mente

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Martina Franca: un registro per valorizzare piatti e prodotti tipici

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Audace Cerignola, Vitale ha firmato fino al 2028

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa

21 Agosto 2025 Antonella Fazio

Taranto, l’ultima idea per l’attacco è Francesco Margiotta

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Barletta, ufficiale il ritorno di Giuseppe La Monica

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri