Inseguimento e incidente su viale Europa

TALSANO: Lungo viale Europa, due persone, a bordo di un’auto, non si sono fermate all’alt imposto dalla Polizia di Stato e hanno premuto sull’acceleratore nel tentativo di sfuggire agli agenti. Ne è nato un inseguimento che ha visto impegnata una volante della polizia e, successivamente, anche i carabinieri della radiomobile, intervenuti per supportare le operazioni.

Dopo una breve fuga, i due hanno abbandonato il veicolo, subito controllato dai militari.

Le ricerche sono in corso.

Immagine Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author