Inseguimento a Talsano, arresti domiciliari per due ragazzi di 18 e 19 anni

Sono stati posti agli arresti domiciliari i due tarantini indagati per l’inseguimento avvenuto lo scorso 21 agosto nelle strade di Talsano.

A bordo di una Jeep rubata, i due ragazzi di 18 e 19 anni non si sarebbero fermati all’alt di una Volante in via Mediterraneo, dandosi alla fuga e tentando di seminare gli agenti percorrendo anche il senso opposto di marcia, “mettendo a pericolo diversi pedoni”, secondo quanto si legge nel verbale d’arresto. Pochi minuti dopo, però, l’auto avrebbe perso aderenza nei pressi di una rotonda e avrebbe interrotto la propria corsa contro il cordolo di delimitazione di corsia.

Un brusco incidente che non avrebbe minato l’intento degli indagati, i quali sarebbero scesi dalla vettura e avrebbero proseguito la propria fuga a piedi. Inseguiti da due agenti, un ragazzo sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro avrebbe cercato rifugio nel cortile di una scuola. Qui sarebbe stato raggiunto da un’ispettrice, riuscendo a divincolarsi aggredendola. Tuttavia, sarebbe stato braccato da altri agenti dopo una breve colluttazione e posto agli arresti domiciliari.

Il presunto complice si sarebbe presentato in Questura poche ore dopo, venendo anch’egli raggiunto dagli arresti domiciliari disposti dal PM di turno, Francesco Sansobrino. Indagati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, gli indagati sono stati sentiti oggi dal GIP Francesco Maccagnano, il quale ha convalidato gli arresti e disponendo i domiciliari per gli indagati.

