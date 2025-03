Inseguimento a Satriano di Lucania: banda in fuga sfugge ai Carabinieri

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri di Potenza per contrastare i reati contro il patrimonio e vigilare sulle principali arterie stradali della Basilicata.

La scorsa notte, una pattuglia di Carabinieri di Potenza ha intercettato a Satriano di Lucania una Mercedes Classe A di grossa cilindrata che procedeva a velocità anomala. Poco distante, tre uomini con il volto coperto sono stati sorpresi nei pressi di un’abitazione e, alla vista dei militari, si sono precipitati a bordo dell’auto per fuggire.

Ne è scaturito un inseguimento lungo la SP95, con il veicolo in fuga lanciato ad altissima velocità, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Per evitare ulteriori pericoli agli automobilisti, i Carabinieri hanno dovuto interrompere l’inseguimento, permettendo ai malviventi di dileguarsi.

Le ricerche, proseguite per tutta la notte nei territori limitrofi, non hanno dato esito positivo. L’auto utilizzata per la fuga è risultata con targa rubata, segno di un possibile utilizzo per attività criminali.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza invita i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta al 112 o presso le caserme dell’Arma, per contribuire alla sicurezza del territorio.

