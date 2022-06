Elezioni 2022

SAN MICHELE SALENTINO- È stato accolto con una standing ovation di applausi il primo cittadino per il secondo mandato Giovanni Allegrini, insediatosi nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, durante la cerimonia di proclamazione svoltasi nell’aula consiliare. Una vittoria schiacciante conquistata con il 92, 67 % di preferenze, il sindaco Giovanni Allegrini è visibilmente emozionato mentre pronuncia parole di gratitudine agli elettori, ringrazia per la rinnovata fiducia e ironizza sul fatto che gli impiegati comunali dovranno sopportarlo per altri cinque anni.

“Perdonate l’emozione perché è tanta. Io credo in questo ruolo e credo nel ruolo di tutte quelle donne e uomini che insieme decidono di fare un percorso per seguire la propria comunità e farlo nel miglior modo possibile” dice il sindaco Giovanni Allegrini salutando i presenti. “Vorrei dire quello che sento e condividere con voi l’emozione che sento. Faccio gli auguri di buon lavoro a tutte le donne e uomini che sono stati proclamati, sia della maggioranza che mi accompagnerà in questa consigliatura, ma anche dell’opposizione che mi auguro possa dare il suo contributo, com’è giusto che sia in un Paese democratico, e che avvenga in questo luogo, l’aula consiliare, dove si decide democraticamente e si partecipa alle decisioni e alla vita attiva di una comunità come la nostra. Ringraziamento particolare ai presidenti dei seggi, agli scrutatori per il lavoro straordinario fatto con tanto sacrificio. Tutti all’altezza del ruolo e vi sono grato. Un grazie a tutta la macchina amministrativa per il lavoro di squadra.”

Poi ringrazia gli uomini e le donne che l’hanno sostenuto anche questa volta durante la campagna elettorale: “Ringrazio tutti i candidati della mia lista non solo i candidati eletti. Ma tutti e 12 perché se rappresento la città con lo stesso impegno e nel migliore dei modi, con la stessa passione e con la stessa determinazione, lo devo a tutte e 12 le persone che mi hanno affiancato. Un progetto politico che vuole traghettare nel futuro San Michele Salentino. Non c’è tempo da perdere, dobbiamo solo lavorare. Uno straordinario grazie a tutti gli elettori che hanno compreso il nostro progetto, con una partecipazione elettorale davvero notevole. Anche se in condizioni anomale, perché una parte politica importante è mancata. Ho grande fiducia e stima degli elettori. E solleciterò ogni giorno, come ho fatto in questi cinque anni, la giunta e tutti gli impiegati, i consiglieri perché abbiamo un progetto e un desiderio.”