Insediato l’Osservatorio pugliese contro le aggressioni sanitarie

Si è ufficialmente insediato oggi, lunedì 30 giugno, nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia, l’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ORSEPS). L’iniziativa rappresenta una risposta istituzionale strutturata al crescente fenomeno delle aggressioni contro il personale sanitario.

L’incontro, coordinato dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ha visto la partecipazione di numerosi attori del sistema sanitario e istituzionale: dirigenti regionali, rappresentanti delle ASL, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS, degli Ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro e della Prefettura di Bari.

L’Osservatorio sarà articolato in un organo collegiale e in un nucleo operativo incaricato di garantire la governance e il monitoraggio delle azioni previste dalle Linee guida approvate nel luglio 2024. Tra le attività in programma: raccolta dati su aggressioni e eventi sentinella, verifica dell’attuazione delle misure nelle articolazioni del Servizio Sanitario Regionale, cooperazione con l’Osservatorio Nazionale e promozione di buone pratiche.

Di prossima approvazione anche un protocollo operativo congiunto con la Prefettura di Bari e le Forze di Polizia, destinato a rafforzare gli interventi preventivi e di gestione delle aggressioni, coinvolgendo tutte le Prefetture pugliesi.

Il dirigente Nehludoff Albano ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni: “La violenza contro gli operatori è ancora troppo presente nelle cronache. Serve un lavoro di prevenzione e cultura, non solo repressione”.

Dello stesso avviso anche Danny Sivo, responsabile scientifico del SIRGISL: “L’insediamento dell’ORSEPS rappresenta un punto di partenza per un miglioramento continuo. Lavorando insieme possiamo cambiare la cultura della violenza”.

Ma non mancano le polemiche. Pierpaolo Volpe, presidente dell’OPI Taranto, ha criticato l’esclusione della categoria infermieristica dall’Osservatorio: “Nonostante siano tra i più colpiti, gli infermieri non sono stati inclusi. È un errore grave”. Gli OPI pugliesi avevano già contestato formalmente questa scelta con una nota inviata a fine marzo, rimasta però senza riscontro.

Nel frattempo, la cronaca registra nuovi episodi allarmanti. A Taranto e Palagiano, due aggressioni in meno di 48 ore hanno coinvolto operatori del 118, uno dei quali è rimasto ferito al volto, mentre l’ambulanza è stata danneggiata.

L’onorevole Dario Iaia (Fratelli d’Italia) ha invocato l’applicazione delle recenti modifiche normative che prevedono l’arresto in flagranza anche differita per le aggressioni: “Basta buonismo, chi sbaglia deve pagare!”.

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) ha invitato a guardare in profondità: “Serve una rete territoriale diffusa, non solo repressione. La violenza si combatte con educazione e presenza pubblica”.

Ancora più diretto Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia: “Non c’è più tempo da perdere. Servono misure urgenti e operative. Chi aggredisce un operatore sanitario aggredisce lo Stato”. Perrini ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Sanità, portando anche proposte concrete come l’introduzione di bodycam, rafforzamento dei protocolli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

