Innovation Roadshow, terza tappa a Matera il 9 maggio

Tecnologie emergenti per droni, aerospazio e comunicazioni quantistiche: sono questi i temi della terza tappa dell’Innovation Roadshow, che si terrà a Matera il prossimo 9 maggio 2023.

Il tour è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzato da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo del Paese, in collaborazione con le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE), create dal MIMIT come luoghi dedicati al trasferimento tecnologico e alla connessione tra sistema universitario, discipline STEM e mondo delle imprese.

L’evento rientra in un progetto di animazione imprenditoriale finanziato dal PON Imprese e Competitività – Asse REACT EU – che punta a promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative, attraverso attività di animazione sui territori.

L’evento a Matera in particolare si terrà presso Casa Cava, in collaborazione con la CTE di Matera e vedrà la partecipazione di Comune, ESA, ASI e altri stakeholder di settore che lavorano a sostegno dell’innovazione, come Leonardo, Fondazione Ugo Bordoni ed EY.

Un momento specifico della giornata sarà dedicato alle storie imprenditoriali di successo: protagoniste numerose imprese tra cui D-Orbit e The Edge Company, startup innovative finanziate con Smart&Start Italia, che racconteranno la propria esperienza e attività nel settore di riferimento.

Inoltre, durante i lavori sarà possibile – per le imprese o aspiranti imprenditori – svolgere incontri individuali (su prenotazione) con gli esperti Invitalia per approfondire le opportunità di finanziamento.

Particolare attenzione sarà rivolta a creare occasioni di networking e sinergie con i Bravo Innovation Hub, ovvero i programmi di accelerazione verticali in fase di avvio all’interno della stessa linea di attività.

Verrà, infine, inaugurato presso la sede della CTE di Matera lo sportello di orientamento che fornirà informazioni sui servizi e incentivi di Invitalia disponibili e più idonei ai diversi progetti imprenditoriali.

Il roadshow, dopo Torino, L’Aquila e Matera, proseguirà per tutto il 2023 con le tappe nelle città che ospitano le Case delle Tecnologie Emergenti di Prato, Bari e Roma.

Per partecipare all’evento del 09 maggio a Matera è necessario registrarsi su Eventbrite (al link: https://www.eventbrite.it/e/617166681157) entro il 5 maggio 2023.

