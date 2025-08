Innocent Media rompe col Lucera: resta in Uganda e chiede il transfer

La ASD Lucera Calcio ha diramato una nota ufficiale per chiarire la situazione legata all’assenza del calciatore Ronald Media Innocent, regolarmente tesserato fino al 30 giugno 2026, ma non presente tra i convocati per il ritiro estivo della Prima Squadra, al via il 4 agosto.

Secondo quanto comunicato dalla società, il giocatore avrebbe fatto ritorno in Uganda durante la pausa estiva, con il pieno consenso del club, che si è anche fatto carico dei costi dei voli aerei di andata e ritorno. Tuttavia, Media ha successivamente deciso, senza preavviso né confronto diretto, di non fare ritorno in Italia, manifestando la propria disponibilità a unirsi a un’altra squadra locale e avanzando, tramite questa, una richiesta di transfer internazionale.

Il club biancazzurro sottolinea che la richiesta di trasferimento è arrivata senza alcuna comunicazione preventiva da parte dell’atleta e stigmatizza la condotta dell’altra società coinvolta, che non avrebbe mai contattato formalmente il Lucera Calcio, venendo meno al rispetto istituzionale tra club. Il comportamento appare ancor più grave se si considera che il Lucera aveva già sostenuto costi economici a favore del giocatore, compreso un anticipo di una parte dello stipendio su richiesta dello stesso.

La società ha ritenuto necessario rendere pubblici i fatti per spiegare l’esclusione del calciatore dalla lista dei convocati e ribadire i valori su cui si fonda il progetto sportivo. “All’interno di questo gruppo devono esserci prima uomini, poi calciatori”, si legge nella nota.

Pur prendendo atto di quanto accaduto e condannando il comportamento ritenuto “grave e inaccettabile”, la società ha comunque voluto concludere il comunicato augurando a Ronald Media Innocent un futuro sereno, sul piano umano e professionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author