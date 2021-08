Inizio anno scolastico, ecco le date

IL Ministro della pubblica istruzione ha emanato l’ordinanza con la quale si stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, le attività delle scuole dell’infanzia per l’intero territorio nazionale possono avere inizio dal giorno 6 settembre 2021. Per il medesimo anno scolastico le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, possono avere inizio il giorno 13 settembre 2021.

Le Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni secondo

quanto previsto dall’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Inoltre, l’avvio delle attività di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere dal 1°

settembre 2021.