LECCE- Promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti a partire dai cittadini: sono questi gli obiettivi della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr) che si terrà dal 20 al 28 novembre e a cui il comune di Lecce ha deciso di aderire.

La Settimana nasce all’interno del Programma Life+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Le iniziative in città: pulizia del percorso ciclabile e scambio di vestiti usati

Due le iniziative che saranno realizzate in città, che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Lecce ha condiviso con realtà dell’attivismo e dell’associazionismo cittadino. La prima è stata proposta LeccePedala (movimento di cittadinanza attiva che promuove l’uso della bicicletta per migliorare la qualità urbana). Il movimento ha organizzato un’azione di pulizia lungo un percorso ciclabile cittadino particolarmente colpito da fenomeni di abbandono di rifiuti: da via Vecchia Copertino all’anfiteatro di Rudiae. Si tratta di un luogo dall’elevato valore paesaggistico incluso sul tracciato della pista ciclabile Rudiae-Belloluogo che è in via di realizzazione.

L’iniziativa si svolgerà sabato 27 novembre. Alle 9.30 i partecipanti si ritroveranno preso il parcheggio di Euronics in viale Grassi ang. Via S.Pietro in Lama. Alle 10 partenza in bici e fino a Rudiae raccolta dei rifiuti a tappe lungo la strada. L’arrivo al Parco Archeologico di Rudiae è previsto alle ore 11.

La seconda iniziativa si svolgerà presso la sede di “Velo Service” a Lecce in Vico de Argenteris n. 16/a. Qui il gruppo Swap Party Lecce, curato da Rossella Petruzzi, invita i cittadini allo scambio di vestiti usati (ma tenuti bene), con lo scopo di sensibilizzare le persone a riciclare gli abiti e gli accessori in buono stato.

“La settimana europea per la riduzione dei rifiuti a Lecce si svolgerà nel segno della collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini attivi, quella parte della comunità che non solo auspica, ma agisce per il cambiamento – dice l’assessore all’Ambiente Angela Valli – Per costruire una città e un mondo migliore non si può prescindere dal contributo che ciascuno di noi come singolo intende offrire. Ciascuno deve fare la sua parte: le istituzioni con la chiusura del ciclo dei rifiuti e l’attivazione di pratiche di economia circolare, gli operatori economici, con la spinta verso l’innovazione, i cittadini, con comportamenti corretti ed esemplari”.