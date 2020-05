Iniziativa | Le Frecce Tricolori sorvoleranno l’Italia

Condividi

Un sorvolo di tutte le regioni italiane da parte delle Frecce Tricolori, in occasione del 2 giugno, 74/o anniversario della proclamazione della Repubblica, "in segno di unità, solidarietà e di ripresa". Il giro d'Italia della Pattuglia acrobatica nazionale, sottolinea la Difesa, comincerà il 25 maggio e toccherà, in cinque giorni, tutti i capoluoghi di Regione.

Si partirà Il 25 maggio dalle città del nord passando anche per Codogno. Il 28 maggio sorvoleranno Bari. Il 2 giugno il giro terminerà sulla capitale. Roma.