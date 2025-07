Ingardia trionfa allo Slalom di Corleto: battuti Venanzio e Schillace

È Girolamo Ingardia il vincitore della sesta edizione della Coppa Città di Corleto Perticara – Memorial Angelo Gilson Montano, valida per il Campionato Italiano Slalom ACI Sport. Il pilota siciliano, al volante di una Formula Gloria B5, ha conquistato il successo fermando il cronometro a 2’08.08 nell’ultimo passaggio utile.

Ingardia, alla sua prima partecipazione alla gara lucana, ha preceduto due avversari di primo piano: Salvatore Venanzio, campione italiano in carica su Radical SR4 Suzuki, e Emanuele Schillace, anche lui su Radical. Per il portacolori della Trapani Corse si tratta di una vittoria significativa che riapre la lotta per il titolo. “È stata una gara tecnica e combattuta, ho rischiato ma ho ottenuto il risultato che volevo”, ha commentato il vincitore.

Venanzio ha chiuso con un distacco di 44 centesimi, penalizzato da tre birilli abbattuti nelle prime due manche. Schillace, autore del miglior tempo nella prima salita, ha concluso terzo a circa un secondo di distacco. Il podio di giornata ha portato ad un pareggio in vetta alla classifica generale tra Venanzio e Schillace, mentre Ingardia continua la sua scalata in classifica.

Ai piedi del podio si è piazzato Domenico Palumbo, migliore tra i pugliesi, seguito da Luigi Vinaccia, tornato in gara dopo un periodo di assenza, e dalle Radical di Pasquale Amatruda e Antonio Carbone. Ottavo posto per Giuseppe Esposito, protagonista nel gruppo KC, davanti a Domenico Murino, primo in E1 Italia su Peugeot 106. Chiude la top ten il giovane Antonio Ruocco, migliore tra gli Under 23 su Radical Prosport Suzuki.

Nel Gruppo Speciale Slalom, dominio del siciliano Alfredo Giamboi su Fiat X 1/9, con la figlia Angelica vincitrice nella classifica femminile davanti alla pugliese Filomena Palumbo, tornata in gara dopo un incidente.

In Gruppo E2 SH, successo di Giovanni Piccolo su Fiat Seicento Suzuki, seguito a stretto giro da Giuseppe Catalano. In Gruppo N, il più numeroso in gara, trionfo di Raffaele Ferrara su Peugeot 106, vincitore in tutte e tre le manches, davanti a Niki Icuchi e Luigi Lepore.

Mario Staiano ha conquistato il Gruppo A, Carlo Romano si è imposto nel Racing Start Plus, mentre il veterano King Dragon ha dominato in Racing Start su Mini Cooper S. Le vittorie tra le bicilindriche e i prototipi slalom sono andate rispettivamente a Raffaele Pagano su Fiat 500 e Rocco Carlomagno su Fiat 127. Tra le auto storiche ha prevalso Antonio Miniaci su Peugeot 205 Rallye.

Nella categoria Turistica Slalom, successo del leccese Bachisio Floris su Autobianchi A112, davanti a Tommaso Paradiso (navigato dal figlio Giovanni su Fiat 500 Abarth) e Claudio Colella su Fiat 127.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori di Basilicata Motorsport, che con il sostegno del Comune di Corleto Perticara e del P.O. Val d’Agri, hanno annunciato la volontà di consolidare e rafforzare un evento che ha ormai radici profonde nella comunità locale.

