Infopoint Lecce, centrodestra in imbarazzo

C’è imbarazzo tra i banchi del centro destra di Palazzo Carafa. Al termine della terza commissione convocata per chiarimenti tanto sui tempi di riapertura dell’infopoint di Lecce tanto sulla procedura di assegnazione con affidamento diretto, nessuno vuole parlare. Più volte abbiamo chiesto ai consiglieri di riportare la voce della maggioranza per chiarire una polemica che va avanti da oltre un mese e per dettare il programma di riapertura di un servizio pubblico indispensabile per una città meta turistica come il capoluogo salentino è. Anche considerato che tutti gli atti amministrativi relativi all’assegnazione dell’infopoint alla nuova gestione per un totale di 54mila euro sono stati eseguiti ma nella nuova sede individuata all’interno di Palazzo Carafa non si vedono lavori in corso. Indispensabili, peraltro. Giacché esattamente come per la vecchia sede nel Sedile di piazza Sant’Oronzo ci sono barriere architettoniche da eliminare per rendere gli uffici accessibili anche ai portatori di disabilità. I consiglieri di centrodestra presenti scelgono il

silenzio e attendono anxhe loro eventuali novità dalla prossima commissione che sarà riconvocata sull’argomento mercoledì prossimo. La quarta

