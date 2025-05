Infopoint chiuso, Foresio: “Indecoroso”

Chiuso. Dopo il lungo ponte di Pasqua, quello del 25 aprile e poi ancora nei giorni del primo maggio, con la città strapiena di turisti, l’infopoint pubblico di piazza Sant’Oronzo è ancora chiuso. Da dicembre scorso, quando è scaduto l’affidamento ai precedenti assegnatari. Nel frattempo si è scelto di non procedere alla nuova assegnazione con un bando pubblico ma di recepire le due proposte economiche da parte delle pro loco di Lecce e San Cataldo. Con delibera di giunta si è ritenuta più congrua la proposta della pro loco La Rotonda di San Cataldo per una gestione triennale di 18mila euro annui. Una procedura su cui la minoranza ha chiesto di vederci chiaro ma prr la terza volta in Commissione non si presentano né il sindaco, né l’assessore Giancarlo Capoccia né il dirigente. Tutti per sopraggiunti impegni

int

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author