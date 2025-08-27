“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

Mario Turco (M5S): “Spese obbligate al 42% dei bilanci, bar e ristoranti accusati ingiustamente. Servono taglio delle accise e sostegni mirati”
Il senatore Mario Turco, vicepresidente e responsabile del Comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5S, interviene sui dati diffusi dall’ultimo rapporto Confcommercio, che mette in evidenza la situazione economica della Puglia nel 2025.
Secondo l’analisi, l’inflazione pesa 419 euro in più a famiglia con un tasso del 2,2%, mentre le spese obbligate ( assicurazioni, carburanti ed energia) incidono ormai per oltre il 42% dei bilanci familiari, pari a circa 9.300 euro all’anno.
“Questi dati dimostrano che famiglie e imprese pugliesi sono schiacciate da una spirale di rincari che il Governo Meloni non ha saputo né contrastare né gestire – scrive Turco in una nota -. Il cosiddetto ‘carrello della spesa’ del ministro Urso si è rivelato un fallimento, così come l’esposizione del prezzo medio dei carburanti, mentre il promesso taglio delle accise della premier Meloni è rimasto uno slogan elettorale”.
Il senatore sottolinea anche la natura strumentale delle polemiche contro bar e ristoranti accusati di speculazioni sui prezzi: “Non si tratta di profitto, ma di sopravvivenza. I rincari colpiscono anche loro: bollette, materie prime, affitti, tasse, personale e commissioni bancarie”.
Il Movimento 5 Stelle, ribadisce Turco, continuerà a sostenere famiglie e imprese chiedendo l’approvazione delle proposte già depositate in Parlamento per: tagliare le accise sui carburanti, calmierare i costi energetici, sostenere famiglie e imprese con interventi fiscali mirati, contrastare il fiscal drag, che aumenta la pressione fiscale sul ceto medio-basso.
“Non possiamo accettare che i cittadini paghino il prezzo dell’incapacità del Governo di contrastare la speculazione, contenere l’inflazione e difendere il potere d’acquisto”, conclude Mario Turco.
