27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mario Turco

“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

Mario Turco (M5S): “Spese obbligate al 42% dei bilanci, bar e ristoranti accusati ingiustamente. Servono taglio delle accise e sostegni mirati”

Il senatore Mario Turco, vicepresidente e responsabile del Comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5S, interviene sui dati diffusi dall’ultimo rapporto Confcommercio, che mette in evidenza la situazione economica della Puglia nel 2025.

Secondo l’analisi, l’inflazione pesa 419 euro in più a famiglia con un tasso del 2,2%, mentre le spese obbligate ( assicurazioni, carburanti ed energia) incidono ormai per oltre il 42% dei bilanci familiari, pari a circa 9.300 euro all’anno.

“Questi dati dimostrano che famiglie e imprese pugliesi sono schiacciate da una spirale di rincari che il Governo Meloni non ha saputo né contrastare né gestire – scrive Turco in una nota -. Il cosiddetto ‘carrello della spesa’ del ministro Urso si è rivelato un fallimento, così come l’esposizione del prezzo medio dei carburanti, mentre il promesso taglio delle accise della premier Meloni è rimasto uno slogan elettorale”.

Il senatore sottolinea anche la natura strumentale delle polemiche contro bar e ristoranti accusati di speculazioni sui prezzi: “Non si tratta di profitto, ma di sopravvivenza. I rincari colpiscono anche loro: bollette, materie prime, affitti, tasse, personale e commissioni bancarie”.

Il Movimento 5 Stelle, ribadisce Turco, continuerà a sostenere famiglie e imprese chiedendo l’approvazione delle proposte già depositate in Parlamento per: tagliare le accise sui carburanti, calmierare i costi energetici, sostenere famiglie e imprese con interventi fiscali mirati, contrastare il fiscal drag, che aumenta la pressione fiscale sul ceto medio-basso.

“Non possiamo accettare che i cittadini paghino il prezzo dell’incapacità del Governo di contrastare la speculazione, contenere l’inflazione e difendere il potere d’acquisto”, conclude Mario Turco.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

26 Agosto 2025 Antonio Bucci
Bisceglie Decaro

Regionali, il nodo Decaro nella segreteria Pd

26 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bonaccini: “Emiliano cambi ruolo, Decaro figura di caratura nazionale”

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Conguagli “Bonus gas” Regione Basilicata, Lacorazza (PD): “Bardi e cdx inadeguati”

26 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bomba al Sindaco di Ostuni: disposta la scorta per Angelo Pomes

26 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Melfi: la UIL Fpl sottolinea l’importanza della visita istituzionale all’Ospedale “San Giovanni di Dio”

27 Agosto 2025 Michael Logrippo

Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, arbitri 2a Giornata: Lecce-Milan a Livio Marinelli

27 Agosto 2025 Dante Sebastio