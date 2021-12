OSTUNI – Accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull’amministrazione Comunale. Con questa motivazione, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, è stato sciolto il consiglio Comunale di Ostuni. La Città Bianca sarà quindi commissariata. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri. Deliberato lo scioglimento, il Comune sarà amministrato e gestito da una commissione straordinaria in carica per la durata di 18 mesi. Nella mattinata di domani, secondo fonti interne, l’ormai ex sindaco Guglielmo Cavallo dovrebbe tenere una conferenza stampa.