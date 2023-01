Infantino infiamma Taranto-Gelbison: ‘Capuano anti calcio’

Saveriano Infantino torna a Taranto da ex fresco, fresco. L’attaccante lucano, senza tanti giri di parole, infiamma la vigilia della sfida dello Iacovone con la Gelbison non lesinando parole al veleno all’indirizzo di Eziolino Capuano. “Sul mio rendimento a Taranto ha inciso molto il tecnico – ha detto Infantino a Tuttosporttaranto -. Oltre a offendere i calciatori, è un difensivista che non ha soluzioni di gioco, se non il lancio lungo per la prima punta posizionata vicino alla bandierina, veramente l’anticalcio. E pensare che ero venuto a Taranto con tanto entusiasmo, sapendo di essere in una grande piazza, anche se avrei potuto fare di più”. Sulla partita: “Il Taranto ha una squadra forte in tutti i reparti, mi aspetto una gara maschia”.

