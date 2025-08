Indotto Stellantis Melfi, dramma occupazionale: gli operai della LGS in balìa dell’incertezza

La situazione degli operai della LGS srls, azienda di sequenziamento e logistica subappaltata da Sit Rail per Stellantis Melfi, è diventata insostenibile. Negli ultimi dieci anni, l’azienda ha cambiato nome tre volte, un segnale preoccupante di instabilità e precarietà. Oggi, i restanti 28 operai si trovano in una condizione drammatica: dal 1° aprile 2025, sono stati messi in cassa integrazione a zero ore, e la prospettiva è agghiacciante, con la certezza che dal 30 settembre saranno costretti a lasciare il lavoro.

Le ultime notizie sono ancor più allarmanti: sono state inviate raccomandate di licenziamento, con un preavviso che segna ufficialmente la cessazione delle attività. Questa comunicazione ha esasperato gli animi tra i lavoratori, già provati da anni di incertezze e promesse non mantenute.

La paura di un futuro senza lavoro pesa come un macigno sulle spalle di operai che hanno dedicato la loro vita a un’azienda in costante evoluzione, ma che ora sembra abbandonarli nel momento del bisogno. La comunità di Melfi si mobilita, consapevole che la crisi occupazionale non colpisce solo i lavoratori, ma l’intero tessuto sociale ed economico della regione. La richiesta di intervento da parte delle istituzioni è urgente e necessaria. Bisogna trovare soluzioni concrete per salvaguardare i posti di lavoro garantendo un futuro dignitoso a questi operai.

