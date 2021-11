SAN PANCRAZIO SALENTINO – Non si fermano gli accertamenti disposti dalla procura di Brindisi sulla morte di Claudio Petrachi. Lo sfortunato operaio di San Pancrazio è la vittima di un incidente verificatosi giovedì mattina in un appartamento in via di ristrutturazione in via Fontana.

Intanto, il manifesto funebre che comunica e certifica la tragedia è stato già affisso: i funerali del 57enne non hanno ancora una data.