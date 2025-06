Indagine Udicon 2025: Torre Lapillo più cara tra le spiagge salentine

Stabilimenti balneari, prezzi a confronto: più costose le marine ioniche, San Cataldo la più economica

L’Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon) ha diffuso i dati della tradizionale indagine estiva sui prezzi praticati negli stabilimenti balneari del Salento. Anche per il 2025, l’associazione ha confrontato i costi di ombrellone e due lettini lungo le principali località costiere, rilevando notevoli differenze tra la costa adriatica e quella ionica.

Le marine leccesi di San Cataldo e Torre Chianca si confermano tra le più accessibili: si spende tra 20 e 30 euro al giorno per un pacchetto base, con un massimo di 35 euro nei weekend in alta stagione. Prezzi simili anche a Otranto. Più elevati i costi nelle località del comune di Melendugno, come San Foca e Torre dell’Orso, dove si arriva fino a 70 euro per la prima fila in alta stagione.

Sulla costa ionica, la situazione è più variegata. A Gallipoli si va dai 20 euro in bassa stagione fino a 50 euro in alta, ma è nei tratti compresi tra Porto Cesareo e Torre Lapillo che si toccano le cifre più alte. Nei lidi considerati “in”, a Torre Lapillo si arriva a 95 euro al giorno in alta stagione, anche in bassa stagione i costi partono da 40 euro per le prime file.

Tra le criticità rilevate da Udicon ci sono anche l’assenza di parcheggi dedicati, la mancanza di trasparenza nei listini e il divieto di introdurre cibo da casa in alcuni stabilimenti, soprattutto nei lidi più esclusivi.

L’indagine è stata condotta attraverso un campione casuale di 3-4 stabilimenti per ciascuna località. Gli operatori di Udicon si sono presentati come clienti interessati a conoscere prezzi e servizi, confrontando sia le tariffe online sia quelle comunicate telefonicamente.

“È importante consultare con attenzione i listini e verificare la corrispondenza tra prezzi e servizi offerti per evitare brutte sorprese e valutare il rapporto qualità-prezzo prima di scegliere uno stabilimento”, sottolinea l’associazione.

