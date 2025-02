Indagine su Tari: Brindisi e Barletta tra le città più care d’Italia

Pisa è la città italiana dove la tassa sui rifiuti pesa di più: nel 2024 il costo medio per famiglia ha raggiunto i 595 euro. All’opposto, La Spezia è il comune più economico con 170 euro a nucleo. È quanto emerge da un’indagine della Uil, che calcola una media nazionale di 337 euro.

L’analisi, condotta dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione del sindacato, evidenzia un aumento della Tari in tutte le macroaree del Paese. Tuttavia, se si considera l’incidenza sul reddito netto familiare, il peso maggiore si registra al Sud e nelle Isole, dove la tassa incide per l’1,34%, più del doppio rispetto allo 0,64% del Nord-Est. Uno squilibrio che, secondo la Uil, “non è giustificato né dalla qualità del servizio né da una maggiore produzione di rifiuti”, ma è il risultato di un sistema inefficiente e privo delle infrastrutture necessarie per abbattere i costi di smaltimento.

Le città più care e quelle più economiche

Dopo Pisa, tra le città più costose figurano Brindisi (518 euro), Trapani (511), Genova (508), Pistoia (504) e Napoli (493). Seguono Reggio Calabria (487), Barletta (485), Siracusa e Asti (481).

Tra le città più economiche, oltre a La Spezia (170 euro), si segnalano Belluno (186), Novara (189), Brescia (195), Ascoli Piceno (200), Trento (202) e Macerata (204). Roma e Milano si collocano nella media nazionale, rispettivamente con 326 e 306 euro.

Il peso maggiore per il Sud

Dall’analisi della Uil emerge che nel 2024 le famiglie del Mezzogiorno hanno pagato in media 388 euro, contro i 278 euro del Nord-Est. La disparità di costi si traduce in un peso economico maggiore per le famiglie meridionali, che spesso devono fare i conti con servizi meno efficienti.

Secondo il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, questi dati rappresentano “un ennesimo campanello d’allarme per il Sud”, legato anche ai ritardi nell’attuazione del Pnrr. L’assenza di impianti moderni e efficienti nel Mezzogiorno fa lievitare i costi di smaltimento, costringendo le amministrazioni locali a trasportare i rifiuti fuori regione, con un impatto diretto sulle bollette delle famiglie.

Per affrontare questa criticità, la Uil chiede un “piano di assistenza strutturale ai Comuni”, con task force tecniche per sostenere le amministrazioni nella progettazione e realizzazione di impianti di trattamento e riciclo. Inoltre, il sindacato sollecita procedure più snelle per l’utilizzo delle risorse del Pnrr, affinché i progetti non rimangano bloccati dalla burocrazia.

