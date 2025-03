Indagine ospedale Covid,pm Bari a Riesame ‘arrestare 2 indagati’

La Procura di Bari ha chiesto al Tribunale del Riesame di disporre gli arresti domiciliari degli imprenditori Domenico Tancredi e Alessandro Goffredo Nuzzo. La richiesta è stata ribadita oggi nel corso dell’udienza dinanzi ai giudici del Tribunale della libertà ai quali la Procura si è rivolta impugnando il rigetto del giudice per le indagini preliminari che aveva negato il loro arresto (e quello dell’imprenditore Sigismondo Zema) per mancanza delle esigenze cautelari. Trancredi e Nuzzo sono imputati per corruzione dinanzi al gup che dovrà decidere sul loro rinvio a giudizio per presunte irregolarità nella costruzione dell’ospedale covid nella Fiera del levante di Bari. La richiesta di misura cautelare non è avanzata nei confronti dell’imprenditore Sigismondo Zema, che ha chiesto di patteggiare la pena a nove mesi e a cui sono contestati i reati di turbativa e falso. Secondo quanto ha affermato il procuratore Roberto Rossi dinanzi al Riesame, le esigenze cautelari sono attuali in quanto le aziende degli imprenditori hanno ancora appalti pubblici. I due sostengono invece di essersi dimessi da cariche direttive nelle rispettive aziende. La decisione del tribunale arriverà in 45 giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author