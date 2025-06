Corruzione e fondi PIA: politici e imprenditori tra Bari e Lecce sotto inchiesta

Un nuovo terremoto giudiziario scuote gli equilibri tra politica, pubblica amministrazione e mondo imprenditoriale pugliese. Undici soggetti tra politici, funzionari e imprenditori sono finiti sotto inchiesta nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza, che ipotizza un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d’asta e alla frode sui finanziamenti pubblici, in particolare quelli legati ai Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), strumenti regionali pensati per supportare gli investimenti delle PMI.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, hanno portato alla notifica di 11 richieste di interrogatori preventivi, atto preliminare all’eventuale emissione di misure cautelari personali.

Tra gli indagati spiccano nomi di peso del panorama politico e amministrativo regionale. In primo piano Alessandro Delli Noci, assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia, figura chiave nella gestione dei fondi alle imprese. Al suo fianco, nel registro degli indagati, anche Maurizio Laforgia, figlio del presidente dell’Acquedotto Pugliese, nonché Angelo Mazzotta, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lecce.

Coinvolti anche alcuni imprenditori noti nel settore dell’edilizia e dei servizi, come Marino Congedo e Alfredo Barone, sarebbero accusati di aver pilotato bandi e procedure di assegnazione, grazie a una fitta rete di relazioni e scambi illeciti con funzionari pubblici.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, il meccanismo fraudolento avrebbe sfruttato il sistema di incentivi pubblici destinati alle imprese per agevolare investimenti strutturali, manipolando le procedure di assegnazione e rendicontazione, anche attraverso perizie gonfiate, appalti orientati e collusioni sistemiche.

Le indagini sono tuttora in corso, e il quadro accusatorio potrebbe allargarsi. Non è escluso che nelle prossime settimane vengano emesse misure interdittive o restrittive a carico degli indagati, qualora dalle audizioni emergessero conferme alle ipotesi formulate dalla Procura.

La notizia ha già acceso il dibattito politico. In ambienti regionali e municipali si respira un clima di forte tensione, con le opposizioni pronte a chiedere le dimissioni immediate dei soggetti coinvolti e una verifica sugli affidamenti già avvenuti.

Intanto, le autorità regionali restano in attesa di sviluppi giudiziari, mentre la Guardia di Finanza prosegue nell’analisi di documentazione contabile e flussi finanziari con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio l’eventuale rete di favoritismi illeciti e responsabilità individuali.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts