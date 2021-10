LECCE- Si svolgerà venerdì 5 novembre alle 9.30 nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento (piazza Tancredi 7, Lecce) l’incontro di studio “Pillole a margine de ‘La mente di Dante’”, organizzato in collaborazione con l’Accademia Pugliese delle Scienze; vi si potrà partecipare in presenza nel rispetto delle regole anti-Covid oppure seguirlo online su https://unisalento.it/pilloledantesche.

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice e del presidente dell’Accademia delle scienze Eugenio Scandale, i lavori si apriranno con l’intervento del professor Valter Leonardo Puccetti (Università del Salento) su “La mente di Dante: bilancio di un convegno internazionale di studi”. Seguiranno le relazioni di Luisa Cosi (Conservatorio “Tito Schipa”, Lecce) su “Di canto in canto. Poesia come musica nella Commedia di Dante”, Luigi Lazzari (Università del Salento) su “Presenze dantesche nel repertorio musicale italiano e tedesco” e Stefano Cristante e Luca Bandirali su “Dante come fenomeno mediatico”.

L’incontro proseguirà con la seconda sessione, dalle ore 15, con gli interventi di Francesco Tateo (Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari) su “Mario Marti studioso di Dante”, Giulio Avanzini (Università del Salento) su “La cosmologia di Dante Alighieri, fra Aristotele ed Einstein”, Vittorio Marchis (Politecnico di Torino) su “Il medioevo del futuro. Dante tra sapienza ed esperienza” e Massimiliano Rossi (Università del Salento) su “Dante e la maniera moderna”.