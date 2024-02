Incontro governo-agricoltori, Del Core: ‘Soddisfatto per risposte ricevute’

Si è chiuso il tavolo tenutosi a Palazzo Chigi tra Governo e agricoltori, Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat, commenta quanto emerso dall’incontro.

Tra le prime risposte ricevute, quella dell’esenzione Irpef. “Ancora una volta Confagricoltura privilegia la strada del dialogo e della proposta – evidenzia Massimiliano Del Core – facendo richiesta alla politica di interventi concreti in ambiti definiti. Sempre coerenti con la nostra linea e fedeli alla nostra vocazione di organizzazione, che tutela la competitività delle imprese agricole sul mercato, abbiamo portato a Palazzo Chigi le istanze le forti insofferenze emerse in questi giorni di protesta spontanea da parte degli agricoltori, affinché si pongano in essere senza indugi azioni e provvedimenti che vadano nella direzione di accogliere le richieste delle imprese che rappresentiamo sul territorio: semplificazione, protezione dal rischio climatico, lavoro e fiscalità sono fattori vitali per il futuro della nostra agricoltura”, conclude il presidente Del Core.

