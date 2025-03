Incontro Decaro-tifosi del Bari, annullato l’incontro del 6 marzo

Non si terrà più l’incontro previsto tra i tifosi del Bari e l’ex sindaco del capoluogo regionale Antonio Decaro, allo scopo di fare chiarezza sull’assegnazione del titolo sportivo nel 2018 e parlare del futuro della squadra di calcio biancorossa. Questo l’annuncio dell’attuale europarlamentare sui social: “L’appuntamento di questa sera all’Anche Cinema è annullato. Tutta la città sta seguendo col fiato sospeso la vicenda del crollo della palazzina di via De Amicis e i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per i soccorsi. Credo quindi che sia giusto rispettare questo momento di dolore e di apprensione evitando di parlare della squadra di calcio. Nei prossimi giorni sceglieremo insieme un’altra data. Sono in viaggio verso Bari con il cuore pieno di inquietudine, come tutti voi”.

