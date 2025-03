“Incontra il tuo futuro”: a Porte dello Jonio due giorni dedicati al lavoro

Taranto, 7 marzo 2025 – Creare un ponte tra scuola, impresa e istituzioni per favorire l’occupazione giovanile e la crescita del territorio. Con questo obiettivo nasce “Incontra il tuo futuro”, l’evento che si svolgerà il 2 e 3 aprile presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio a Taranto.

L’iniziativa mira a ridurre il divario tra il mondo educativo e quello professionale, facilitando la transizione scuola-lavoro per gli studenti.

L’evento è promosso da Porte dello Jonio in collaborazione con Confindustria Taranto, ITS Logistica Puglia e Fondazione Taranto 25, con il patrocinio di Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Comune di Taranto e Regione Puglia.

Un programma ricco di opportunità

L’evento si articolerà in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un attore chiave del mercato del lavoro: scuole superiori, Camera di Commercio, Confederazioni di categoria, Agenzie per il Lavoro e Centri per l’impiego, imprese locali e nazionali.

Le aziende avranno stand espositivi allestiti nell’area parcheggio del centro commerciale, dove potranno presentare le loro attività, distribuire materiale informativo e rispondere alle domande di studenti e cittadini interessati. Nel Cortile dei Pescatori, all’interno del centro commerciale, si terranno workshop e incontri formativi, con focus su opportunità professionali e competenze richieste dal mercato del lavoro.

“Ospitare attività significative come questa presso il nostro centro commerciale è per noi motivo di grande soddisfazione – afferma Mauro Tatulli, shopping center manager di Porte dello Jonio –. Il nostro obiettivo è generare un impatto positivo, trasformando un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping in uno spazio dinamico e utile per la comunità”.

Conferenza stampa di presentazione

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa martedì 11 marzo, alle ore 10:30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto. Parteciperanno:

• Salvatore Toma, presidente Confindustria Taranto

• Vincenzo Cesareo, presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto

• Sebastiano Leo, assessore della Regione Puglia per il Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione Professionale

• Silvio Busico, presidente ITS Academy Mobilità

Un’occasione importante per discutere delle sfide e delle prospettive dell’occupazione giovanile e del ruolo delle istituzioni e delle imprese nel creare nuove opportunità di crescita per il territorio.

