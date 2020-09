Incidenti stradali: coppia morta, era gita per anniversario

Condividi

Si chiamavano Luciano Loria e Maria Pia Mastrominico ed avevano rispettivamente 71 e 68 anni i due coniugi di Torella dei Lombardi in provincia di Avellino, morti nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. Stando ad alcune indiscrezioni la coppia aveva deciso di trascorrere la giornata fuori città per festeggiare il proprio anniversario di nozze. Lo scontro e' avvenuto tra un suv della Mercedes ed un van Dacia. Dieci le persone ferite e trasportate negli ospedali di San Severo, San Giovanni Rotondo e Foggia: sei sono state dimesse già nella serata di ieri. Restano ricoverati in osservazione solo i 4 passeggeri del Suv, ma nessuno di loro e' in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno lavorato per ricostruire la dinamica.