ALTAMURA – Un 35enne e’ morto in un incidente

stradale avvenuto intorno alle 11.20 sulla strada provinciale

238 tra Altamura e Corato, nel Barese. A quanto si apprende,

nell’incidente sono stati coinvolti tra mezzi, un furgone di un

pastificio della zona che andava verso Corato, una Lamborghini

finita fuori strada e una moto di grossa cilindrata che

viaggiavano entrambe nella direzione opposta. La persona

deceduta e’ il conducente della moto, sbalzato dal mezzo dopo

l’impatto e morto poco dopo. Illesi i conducenti degli altri due

mezzi. Sul posto, per i rilievi e ricostruire la dinamica, e’

intervenuta la Polizia locale di Altamura. Non si esclude che a

causare l’incidente sia stato un sorpasso azzardato (ANSA)